Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Bozkurt Mahallesi'nde bir evde ve Köme Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Ev ve kıraathaneye eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evde 9, kıraathanede 5, toplam 14 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymama suçlarından 33 bin 690 TL para cezası kesti.
Uşak'ta kumar operasyonu! 14 kişiye 33 bin 690 TL para cezası kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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