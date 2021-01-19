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Haberler Uşak Uşak'ta kumar operasyonu! 14 kişiye 33 bin 690 TL para cezası kesildi

'ta kumar operasyonu! 14 kişiye 33 bin 690 TL para cezası kesildi

'ta iki farklı adrese yapılan kumar operasyonunda 14 kişiye 33 bin 690 TL para cezası kesildi.

Uşak'ta kumar operasyonu! 14 kişiye 33 bin 690 TL para cezası kesildi
İHA

19.01.2021, 17:04

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Bozkurt Mahallesi'nde bir evde ve Köme Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Ev ve kıraathaneye eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evde 9, kıraathanede 5, toplam 14 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymama suçlarından 33 bin 690 TL para cezası kesti.

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