Koyunları için öldürülen kadının kızları isyan etti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Gülşen Gündüz'ün (60) koyun otlatırken öldürülmesi ve koyunlarının çalınmasına ilişkin 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılamasına devam edildi. Tutuklu sanıklar, Ahmet Kocamış, Bayram Kocamış ve Yılmaz Kocamış ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Yılmaz Kocamış, hakkındaki suçlamaları reddederek, diğer sanıkların suçu kendi üstüne attığını, mahkemeyi yanılttığını ve yalan söylediğini iddia etti. Bayram Kocamış ve Ahmet Kocamış da ilk ifadelerinde itiraf ettikleri cinayeti kabul etmeyerek haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Bunun üzerine yaşlı kadının kızları isyan etti. Hayatını kaybeden Gülşen Gündüz'ün kızları Yadigar Uysal ile Sevgi Soyak, "Hırsızlığı anladık. Ölüm neden? Annemi neden öldürdüler? O yaştaki bir kadın ne yapabilirdi ki? Herkes tutuksuz yargılanmayı talep ediyor. Biz de annemizin mezardan çıkmasını talep ediyoruz" dedi.













Ayşen ALPTÜZÜN