  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Koyunları için öldürülen kadının kızları isyan etti

Koyunları için öldürülen kadının kızları isyan etti

’da Gülşen Gündüz’ün (60) koyun otlatırken öldürülmesine ilişkin yargılamasında sanıkların tahliye isteklerine, yaşlı kadının kızları isyan etti. Acılı evlatlar, “Herkes tutuksuz yargılanmayı talep ediyor. Biz de annemizi geri istiyoruz” diye sanıklara tepki gösterdi.

Koyunları için öldürülen kadının kızları isyan etti

1.2.2021

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Gülşen Gündüz'ün (60) koyun otlatırken öldürülmesi ve koyunlarının çalınmasına ilişkin 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılamasına devam edildi. Tutuklu sanıklar, Ahmet Kocamış, Bayram Kocamış ve Yılmaz Kocamış ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Yılmaz Kocamış, hakkındaki suçlamaları reddederek, diğer sanıkların suçu kendi üstüne attığını, mahkemeyi yanılttığını ve yalan söylediğini iddia etti. Bayram Kocamış ve Ahmet Kocamış da ilk ifadelerinde itiraf ettikleri cinayeti kabul etmeyerek haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Bunun üzerine yaşlı kadının kızları isyan etti. Hayatını kaybeden Gülşen Gündüz'ün kızları Yadigar Uysal ile Sevgi Soyak, "Hırsızlığı anladık. Ölüm neden? Annemi neden öldürdüler? O yaştaki bir kadın ne yapabilirdi ki? Herkes tutuksuz yargılanmayı talep ediyor. Biz de annemizin mezardan çıkmasını talep ediyoruz" dedi.







Ayşen ALPTÜZÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koyunları için öldürülen kadının kızları isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.