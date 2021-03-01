Ege Bölgesi'nin tek mavi kategorideki ili Uşak oldu

3,5 saat süren Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'kademeli normalleşme' kararlarını duyurdu. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz" diyerek "İlleri mavi-sarı-turuncu-kırmızı diye sınıflandırdık. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek" ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜRLER UŞAK"

Ege'de tek mavi kategoride yer alan il ise Uşak oldu. Bölgenin en az risk taşıyan ili olan Uşak sosyal medyada TT oldu. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Pandemi tedbirlerine riayet ederek Mavi kategoride yer alma başarısını gösteren Uşak'lı hemşehrilerimize ve salgınla mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Tedbirleri elden bırakmadan sağlıklı günler diliyorum" dedi.

İşte risk durumuna göre iller:

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)



İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)



Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Ege Bölgesi de yüksek riskli iller arasında yer aldı

Son dakika: Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı! İşte normalleşme adımları