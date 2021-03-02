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Haberler Uşak Ulubey Kanyonu bir gence mezar oldu

bir gence mezar oldu

Ulubey Kanyonu bir gence mezar oldu

2.3.2021

UŞAK'TA kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti. Ulubey Kanyonu'nda bulunan Emekse Mahallesi'nde arkadaşlarıyla arı kovanlarına bakmaya giden Süleyman Esendemir (24), kayalık alanda dengesini kaybedip 70 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen kurtarma ekipleri, sarp kayalıkların bulunduğu alanda uzun süren kurtarma çalışmaları sonucu Esendemir'in cansız bedenine ulaştı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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