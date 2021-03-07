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polisinden torbacı operasyonu

 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik operasyon yaptı. 16 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı operasyonda silahlar ele geçirildi.

Uşak polisinden torbacı operasyonu
DHA

07.03.2021, 22:29

Koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek il olarak gösterilen Uşak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 60 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon yaptı.



l genelinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile adreslerde yapılan aramalarda bıçak, tabanca ve otomatik tüfek de ele geçirildi. torbacı olarak tabir edilen 16 sokak satıcısı da gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.




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