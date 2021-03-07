Uşak polisinden torbacı operasyonu

Koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek il olarak gösterilen Uşak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 60 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon yaptı.





l genelinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile adreslerde yapılan aramalarda bıçak, tabanca ve otomatik tüfek de ele geçirildi. torbacı olarak tabir edilen 16 sokak satıcısı da gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.









