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Haberler Uşak Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Çatıda çıkan paniğe neden oldu

'ta bir çatıda çıkan ve paniğe neden olan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
İHA

14.03.2021, 00:08

Olay, Cumhuriyet Mahallesine bağlı 4. Hakem Sokak üzerinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede ekipler tarafından büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen vatandaşın da olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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