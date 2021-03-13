Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, Cumhuriyet Mahallesine bağlı 4. Hakem Sokak üzerinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede ekipler tarafından büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen vatandaşın da olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.