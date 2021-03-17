Türkiye'nin en batısındaki tek 'mavi' şehir olan Uşak'a nazar değdi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83'e gerileyen ve mavi rengiyle bölgesinde adeta bir nazar boncuğu gibi duran Uşak, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında alarm verdi.

Kent, yeni haritada yüz binde 19 vaka oranı ve toplam 71 vaka sayısıyla sarı kategori rakamlarına çıkmış oldu.

3 İL MAVİ KALDI

Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il maviydi. Bu illerin 13'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, biri ise batıda (Uşak) yer alıyordu. Ancak bakanlığın açıkladığı 6-12 Mart haritasına göre mavi rengin rakamlarına sahip sadece üç il kaldı. Bu iller Siirt (yüz binde 2), Şırnak (yüz binde 4), ve Hakkâri (yüz binde 8) oldu.

Uşak 19'a, Şanlıurfa 15'e, Diyarbakır 17'ye, Batman 16'ya, Mardin 17'ye, Bingöl 25'e, Muş 27'ye, Bitlis 16'ya, Ağrı 22'ye ve Van 20'ye yükselerek sarardı. Iğdır ise hızlı bir vaka yükselişi göstererek 80 ile turuncuya dönüştü.

İSTANBUL'DA TEHLİKE ÇANLARI

Daha önce yüz binde 89.90 oranla turuncu renkte olan fakat 6-12 Mart günleri arasında yüz binde 178 vaka oranıyla tırmanışa geçen İstanbul'da, haftalık vaka sayısı 27 bin 523'e çıktı. Bu da megakentte kısıtlamaların geri döneceği endişesi yarattı. Ancak pek çok ilde vaka sayıları artıp harita renklerinde değişiklik olması gerekirken alınan karar gereği önümüzdeki iki hafta boyunca harita renginde ve tedbirlerde değişiklik olmayacak. Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüzbinde 10'un altında "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek" ve 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek riskli" sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

UŞAK'TA DENETİM SÜRÜYOR

Öte yandan, Uşak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor. Polis, jandarma, zabıta ve diğer kurumlardan görevliler, halkın rehavete kapılmaması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çok fazla yoğunluğun yaşanmadığı kentte halkın da çoğunlukla maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği gözlemlendi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, salgınla mücadeleyi Uşak halkı ile beraber yürüttüklerini aktardı.

Dün basın mensuplarına açıklama yapan Kocabıyık, "Koyduğunuz kurallar vatandaş tarafından sahiplenilmezse başarılı olunmayacağının farkındayız." derken, "Mavi kategoride kalabilmek istiyorsak kurallara sıkı sıkı riayet etmeye ihtiyacımız var. Vatandaşlarımıza güveniyorum. İnşallah vatandaşlarımızın da dirayetiyle mavide devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocabıyık, mavi kategoride kalmak için denetimleri disiplinle yürüteceklerini vurguladı.

"TEHLİKENİN GEÇMEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da bu süreçte rehavete kapılmama uyarısı yaptıklarını dile getirdi.

Salgın tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini anlatan Çakın, "Son verilere göre hala düşük riskli iller arasında yer alıyoruz. Tedbirlere daha sıkı bir şekilde sarılmamız gerekiyor. Tehlikenin geçmediğini biliyoruz." dedi.

Uşaklı 67 yaşındaki Adem Çakın da herkesin kurallara uymak zorunda olduğunu ifade etti.