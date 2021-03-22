Acil sağlık çalışanları yeni kıyafetlerini podyumda tanıttı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, toplantıda, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş hastane öncesi sağlık hizmetlerine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sağlık anlamında her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Korkut, "Biz arkadaşlarımızın üzerinde daha kaliteli kumaşlardan yapılan, daha kaliteli elbiseler görmek istedik. Bir yıldır Uşak Üniversitesi ile bu konuyu çalışıyoruz. Artık sonuca ulaştı. Kıyafetlerimizi aldık, diktirdik ve kalite kontrollerini Uşak Üniversitesinde yaptırdık. Tasarımında ve birçok aşamasında bize ciddi destek verdiler. Çok güzel bir ürün ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da yaklaşık 2 yıl önce kurulan tasarım merkezlerinin adını duyurduğunu belirtti.

Acil sağlık çalışanları için 11 farklı kıyafet tasarladıklarını ifade eden Savaş, "Hazırlanan kıyafetler son derece rahat ve sağlık çalışanlarımızı son derece rahat ettirecek kıyafetler. 35 bin acil sağlık çalışanının kullanabileceği kıyafetleri tasarladık. Yazlık, kışlık, erkek ve kadın gibi 11 farklı kıyafet tasarımı yaptık. Bunun yanında yazlık ve kışlık bot da tasarladık." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de tasarımlarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sahnede yeni tasarım kıyafetleri tanıtan acil tıp teknisyenleri Deniz Zeybek ve Soner Dönmez ise kıyafetlerin çok kaliteli olduğunu kaydetti.