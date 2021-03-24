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’ta trafik kazası; 3 yaralı

Son dakika haberine göre ’ta meydana gelen trafik kazasında 3 şahıs yaralandı. Yaralanan şahıslar, hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak’ta trafik kazası; 3 yaralı
İHA

24.03.2021, 17:22

Kaza, Uşak'ta Yenişehir rampasında meydana geldi. İddialara göre Necati Koç (57), 45 EY 728 plakalı otomobiliyle İzmir- Ankara karayolu üzerinde seyir halindeydi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten Koç, araç kontrolünü kaybetti. Aracın kontrolünün kaybolması sonucunda araç, önce yol kenarında bulunan su kanalına düştü, sonrasında da kanal yanında bulunan duvara çarptı.


İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Koç ve araçta yolcu olan Şevket Öztürk (77) ve Oktay Kılıç (59)'u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç ise hurdaya döndü ve kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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