Çocukluk arkadaşını öldüren katil tutuklandı

UŞAK'IN Sivaslı ilçesi, Ketenli köyünde geçtiğimiz gün alacak verecek meselesi yüzünden mahkemelik olduğu çocukluk arkadaşı Doğan Arslan'ı (33) pompalı tüfekle öldüren, babası Bilal Arslan'ı da ağır yaralayan Emrah Özdemir (31) mahkemede tutuklandı.

Arkadaş katili Özdemir'in ifadesinde, "Çok Pişmanım. Arkadaşıma nasıl kıydım, bir anlık öfkeyle oldu" dediği öğrenildi. Sivaslı Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavisi süren baba Arslan'ın ise durumu ciddiyetini koruyor.

■ İHSAN KARATAŞ