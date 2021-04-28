İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi, İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Uşak'ta otomobilde 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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