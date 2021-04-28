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Haberler Uşak Uşak'ta otomobilde 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi

'ta otomobilde 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi

'ta durdurulan bir otomobilde 850 gram eroin, 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan İran uyruklu 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Uşak'ta otomobilde 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi
AA

28.04.2021, 17:18

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi, İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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