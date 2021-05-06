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Haberler Uşak Eşek arabasıyla sekiz metreden kanala uçtu

Eşek arabasıyla sekiz metreden kanala uçtu

Eşek arabasıyla sekiz metreden kanala uçtu

6.5.2021

UŞAK'IN Banaz ilçesinde eşek arabasıyla göletin tahliye kanalına düşen kişi ağır yaralandı. Kızılcasöğüt beldesindeki göletin yanından geçen G.Ç. (62), eşek arabasıyla 8 metre yüksekliğindeki tahliye kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Eşeğin ise telef olduğu öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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