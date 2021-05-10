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Katil jant

’ta saman balyalama aracının tekerleğini tamir etmek isteyen tornacı içi hava dolu lastiğin patlaması sonucu yaşamını yitirdi, ise ağır yaralandı.

Katil jant

10.5.2021

Uşak'ın Ulubey İlçesi sanayi sitesinde meydana gelen olayda tornacı Mustafa Vural (45) işyerine getirilen saman balyalama makinesinin tekerini tamir etmek istedi. Vural, makinenin tekerinin jantına kaynak yapmaya başladığı esnada içi hava dolu lastik müthiş bir patlama ile parçalandı.

BİR KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI
Mustafa Vural'ın yüzüne isabet eden lastik parçaları, yüzünü parçalayarak yaşamını oracıkta yitirmesine neden oldu. Patlamada fırlayan jant bacağına isabet eden Recep Yılmaz ise yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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