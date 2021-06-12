Ters yöndeki alkollü sürücü TIR’a çarptı

UŞAK'TA üniversite kavşağı yakınlarında ters yönde seyir halinde olan alkollü sürücü, TIR'a çarptı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü şans eseri kazayı hafif yaralarla atlattı. 200 promil alkollü olduğu öğrenilen Arif Deniz K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.