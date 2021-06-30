Uşak merkezli uyuşturucu operasyonu!

Eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, A.E.M. tutuklandı. 6 zanlı hakkında da adli kontrol kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak ve Antalya'da dün eş zamanlı operasyon düzenlemiş, uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.
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