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merkezli uyuşturucu operasyonu!

ve 'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol kaydıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

Uşak merkezli uyuşturucu operasyonu!
AA

30.06.2021, 17:15

Eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, A.E.M. tutuklandı. 6 zanlı hakkında da adli kontrol kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak ve Antalya'da dün eş zamanlı operasyon düzenlemiş, uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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