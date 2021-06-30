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Uşak merkezli uyuşturucu operasyonu!

Uşak ve Antalya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol kaydıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.