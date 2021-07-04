Uzlaşma yok zafer var!

Uşak'ta 2018 yılında rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki oğlu Mustafa'nın dövüldüğünü iddia ederek savcılığa başvuran anne Emine Kılınç'a Adli Tıp'tan sevindirici haber geldi. Adli Tıp raporunda küçük çocuğun vücudundaki morlukların kendisi tarafından değil, başka biri tarafından yapılmış olduğu belirtildi.

O tarihlerde suç duyurusunda bulunduğu savcılığın "uzlaşın" çağrısına olumsuz yanıt veren Kılınç, hukuk zaferine adım adım yürüdüklerini söyledi. Kendilerinin sesi olan Yeni Asır'a teşekkür eden anne Kılınç, "Sizin sayenizde bir yıldır dava bile açılmamışken, şimdi mahkemede sona geldik. Çok mutluyum. Adalet yerini buluyor" dedi.

BİR YIL BOŞUNA BEKLEDİ

Uşak'ta Serebral palsi hastası (beyin felci) ve otizmli oğlu Mustafa Kılınç'ın devam ettiği merkezde işkence gördüğünü iddia eden Emine Kılınç, geçtiğimiz yıl savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık dava açmak yerine, anneye uzlaşmaya gitmesini önerdi. Savcının uzlaşın önerisini reddeden ve neredeyse 1 yıldır şikayetçi olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığı için kahrolan anne Kılınç'ın imdadına Yeni Asır yetişti. Yeni Asır, annenin feryadını tüm Türkiye'ye duyurdu. Büyük ses getiren haberimizin ardından Adalet Bakanlığı hemen devreye girdi.

4 SANIK YARGILANIYOR

İddianame jet hızıyla hazırlanırken, Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava görülmeye başlandı. Davada 4 sanık yargılanırken mahkemeye Adli Tıp Kurumu'ndan küçük Mustafa'ya uygulanan şiddetle ilgili beklenen rapor ulaştı. Raporda çocuğun vücudundaki morlukları tek başına kendisinin yapmasının mümkün olmadığı, başkaları tarafından olayın gerçekleştirildiği ifade edildi. Adli Tıp Raporu, küçük çocuğa uygulanan şiddeti gözler önüne sererken, mahkemenin rapor doğrultusunda sanıklara ceza vermesi bekleniyor.

"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI"

ADLİ Tıp'tan gelen raporla sevince boğulduklarını belirten Emine Kılınç, "Oğlumun darp edildiğinden adım gibi emindim. Tek isteğim oğlumun yaşadığı acıyı başka çocukların yaşamamasıydı" dedi. Kılınç, "Yeni Asır'a hukuk mücadelemize verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Benim ve küçük oğlumun sesi oldunuz" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ