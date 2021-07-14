Haberler Uşak Bomba gibi patlayıp evi harabeye çevirdi

Bomba gibi patlayıp evi harabeye çevirdi

Uşak'ta iki katlı bir evde gaz sıkışması sonucunda meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

14.07.2021, 16:27