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Uşak yeniden 'mavi kategori'ye döndü

Uşak, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeniden düşük riskli iller arasında yer aldı. Türkiye'nin batısındaki tek mavi renkli kategorideki il olan Uşak'ın başarısı, sıkı uygulanan denetimlere bağlanırken, Vali Funda Kocabıyık sosyal hesabından "Tedbirlere uyalım, aşı olalım, virüs ile mücadelemizi başarı ile sonuçlandıralım" çağırısı yaptı.

Uşak yeniden 'mavi kategori'ye döndü
DHA

28.07.2021, 18:04

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17-23 Temmuz tarihli haritada, vaka oranı yüz binde 17,59'a gerileyen Uşak'ın rengi yeniden mavi oldu. İki hafta öncesine kadar 100 binde yüzde 20,84 vaka oranına sahip Uşak'ta yapılan sıkı denetimler ve vatandaşların kurallar ile tedbirlere uyması, vaka oranının yüzde 17,59'lara gerilemesini sağladı. Uşak dışında vaka risk haritasına göre Akdeniz Bölgesi'nden, Osmaniye ile Kahramanmaraş düşük riskli iller arasında yer aldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Aşı olun çağrısı yapan Vali Kocabıyık, "Risk durumuna göre ilimiz mavi kategoride yer alıyor. Bu, siz kıymetli vatandaşlarımızın durumun ciddiyetinin farkında olarak bilinçli davranmasının eseri. Duyarlı davranarak tedbirlere uyan ve aşılanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu durum bize bir kez daha gösteriyor ki toplumun tamamını kapsayan bir bilinçle hareket etmek, tedbirlere uymak ve aşı olmak salgın hastalıkları ortadan kaldırabilir. Lütfen aynı bilinçle davranış geliştirmeye ve sürdürmeye özen gösterelim. Tedbirlere uyalım, aşı olalım, virüs ile mücadelemizi başarı ile sonuçlandıralım" ifadelerini kullandı.

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