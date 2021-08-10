Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.Balıkesir'deki katliam gibi kazaya böyle gittiler
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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