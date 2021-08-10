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Haberler Uşak Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı

Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı

Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
AA

10.08.2021, 08:38

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.

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