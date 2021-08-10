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Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı

Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.