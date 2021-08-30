Düğünde cinayet

UŞAK'IN Ulubey ilçesinde düğünde yaslandığı arabanın sahibiyle arasında çıkan kavgada bıçaklanan Nazif Görmüş öldü, babası ağır yaralandı. Ulubey Belediyesi yüzme havuzu tesislerinde yapılan bir düğüne babası Ramazan Görmüş ve ailesi ile katılan Nazif Görmüş (36) sırtını bir araca yasladı. Araç sahibi olduğunu belirten Y.U. ve H.İ.Ö, Nazif Görmüş'ü araca yaslanmaması için uyardı. Uyarı sonrası sözlü olarak başlayan tartışma bir anda yumruklu bıçaklı kavgaya döndü.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

KAVGA sırasında Nazif Görmüş ve babası Ramazan Görmüş bıçakla ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nafiz Görmüş, kurtarılamadı. Babası Ramazan Görmüş ise yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor. Kebap salonu işleten Nazif Görmüş'ün ikiz olan kızları da babasız kaldı. Kavga sonrası olay yerinden araçla uzaklaşan Y.U. ve H.İ.Ö. isimli şüpheliler polis ekiplerince şehir merkezinde saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kazım YÖRÜKCE