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Uşak'ta kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı

Uşak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kocasına sinirlenen kadın eline aldığı mutfak bıçağıyla dehşet saçtı. Kocasını bıçaklayan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı
İHA

30.08.2021, 19:48

Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 2.Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Akbulut ( 36) ve karısı S.A. (37) henüz bilinmeyen sebepten evde tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

Kavga sırasında cinnet getiren S.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Akbulut, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli S.A. ise ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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