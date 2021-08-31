Uşak'ta Esin Akbulut (37), kocası Yaşar Akbulut'u (36) 6 yaşındaki oğlunun gözleri önünde göğsünden bıçaklayarak öldürüldü. Küçük çocuk "Koşun annem babamı öldürüyor" diyerek komşularından yardım istedi ancak cinayete engel olamadı. Talihsiz adamın bir gün önce oğlunun doğum gününde eşiyle çektirdiği fotoğrafları görenleri hüzne boğdu. Uşak'ın Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan ve oto yıkama istasyonu çalıştıran Yaşar Akbulut, eşi Esin Akbulut ile eve geç gelmesi sebebiyle tartıştı. Eşinin kendisine, "Şu çenen yüzünden bir gün elimde kalacaksın" sözü üzerine cinnet getiren genç kadın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla koltukta oturan eşi Yaşar Akbulut'u göğsünden bıçakladı.

KOMŞUDAN İLK MÜDAHALE

Akbulut'un ilk eşinden olan oğlu, olay anında dehşete düşüp korkuyla, "Koşun annem babamı öldürüyor" diye bağırarak komşularından yardım istedi. Çığlık sesleri üzerine eve koşan komşuları Yaşar Akbulut'u yerde kanlar içerisinde buldu. Akbulut'a ilk müdahale aynı apartmanda yaşayan bir sağlıkçı tarafından yapıldı. Akbulut'un 2 kez duran kalbini kalp masajı ile çalıştıran sağlıkçı komşusu, ardından suni teneffüsle genç adamını hayata döndürdü. İhbar üzerine 112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Akbulut, hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Yaşar Akbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ'

Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan Esin Akbulut ise sorgusu yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Esin Akbulut'un ilk ifadesinde öldürdüğü kocası Yaşar Akbulut için "Bıçağın üstüne düştü" dediği öğrenildi. Ancak Yaşar Akbulut'un vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbesi olması, olayın bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMIŞLARDI

YAŞAR Akbulut'un, oğlunun 6'ncı yaşını, cinayetten bir gün önce eşi Esin Akbulut ve akrabaları ile birlikte kutladığı ortaya çıktı. Oğlunun doğum gününde eşiyle birlikte mutlu çift pozları veren Akbulut'tan geriye o anlarda eşiyle çekildiği fotoğraflar kaldı.

KAZIM YÖRÜKÇE