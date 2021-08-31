  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta korkunç manzara! Banyoda kanlar içerisinde bulundu

Uşak'ta korkunç manzara! Banyoda kanlar içerisinde bulundu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Şahin Kaya, banyoda kanlar içerisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uşak’ta korkunç manzara! Banyoda kanlar içerisinde bulundu
İHA

31.08.2021, 16:00 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021, 16:10

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Şahin Kaya (18), ailesi tarafından banyoda kafasından yaralı ve baygın vaziyette bulundu.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi kesin ölüm sebebi için otopsiye gönderildi.

İzmir'deki cinayetin sebebi belli oldu! Parkta canice öldürülmüştü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta korkunç manzara! Banyoda kanlar içerisinde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.