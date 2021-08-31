Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Şahin Kaya (18), ailesi tarafından banyoda kafasından yaralı ve baygın vaziyette bulundu.
Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi kesin ölüm sebebi için otopsiye gönderildi.İzmir'deki cinayetin sebebi belli oldu! Parkta canice öldürülmüştü
Uşak'ta korkunç manzara! Banyoda kanlar içerisinde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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