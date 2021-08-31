Uşak’ta korkunç manzara! Banyoda kanlar içerisinde bulundu

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Şahin Kaya (18), ailesi tarafından banyoda kafasından yaralı ve baygın vaziyette bulundu.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi kesin ölüm sebebi için otopsiye gönderildi.

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