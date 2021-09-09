Uşak’ta kaybolan iki kadın için seferberlik

UŞAK'TA 15 gündür aranan 56 yaşındaki Nurcan Tekin'in ardından 53 yaşındaki Ayşe Kurak da kayıplara karıştı. Uşak'ın Kaşbelen köyünde ailesiyle yaşayan alzheimer hastası Ayşe Kurak geçtiğimiz hafta sonu ortadan kayboldu.

Jandarma ekipleri kayıp kadının bulunması için çalışma başlatırken bu kez de düğün için Balıkesir'den Uşak'a gelen Nurcan Tekin'in kaybolduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri iki kadını arama çalışmalarını sürdürüyor.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI