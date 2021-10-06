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Haberler Uşak Kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
İHA

06.10.2021, 15:28

Kaza, Afyonkarahisar - Uşak karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Banaz'dan Dumlupınar istikametine seyir halinde olan Ahmet Yılmaz (73) kontrolündeki 64 AS 717 plakalı Ford marka otomobile, Afyonkarahisar istikametinden gelen İbrahim C. (44) kontrolündeki 45 RU 414 plakalı kamyon çarptı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İbrahim C. ise ekiplerce gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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