Bir aracın yandığı kazada iki genç feci şekilde öldü

UŞAK'TAKİ trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobilde bir kişi yanarak can verdi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan bir kişi de kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavileri ise sürüyor.

HASTANEDE CAN VERDİ

KAZA, önceki gece Eşme-Kula karayolu, Kemer köyü kavşağında yaşandı. Volkan Sağol (36) kontrolündeki 64 AC 715 plakalı araç ile Murat Çark'ın sürdüğü 64 EC 353 plakalı otomobil çarpıştı. Sağol'un kullandığı araç kazada alev aldı, diğer otomobil ise yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alan araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobilde sıkışan Sağol, feci şekilde öldü. Diğer araçta yaralanan sürücüyle birlikte Eray Boztepe, Halil Özdemir ve Emre Durmaz (21), Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan genç Emre, doktorların tüm çabalara rağmen yaşama tutunamadı. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

■ BATUHAN ULU