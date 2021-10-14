Ceren’in ölüm dosyası cinayet masasında

Yeni Asır'a konuşan acılı baba Emrullah Ünal'ın, kızının cinayete kurban gittiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine cinayet masası devreye girdi. Ankara'da bir yayın evinde yönetici asistanı olan Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Ceren, 17 Eylül'de evinde ölü olarak bulunmuş, apartmanın güvenlik görevlisinin 'polisler gelmeden önce evden iki kişi çıktı' ifadesi üzerine, genç kızın 2 arkadaşı gözaltına alınmıştı.

Teşhis için gittiği morgda Ceren'in bedeninde morluklar ve kesi izleri gördüğünü, asılı olduğu fıskiyenin kızını taşıyacak güçte olmadığını iddia eden acılı babasının, "Bir gün önce buzdolabı alacağı için kızıma 500 lira gönderdim. O intihar edecek biri değildi" sözleri ve şikayeti üzerine, savcılık dosyayı cinayet masası ekiplerine devretti.

■ KAZIM YÖRÜKCE