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Uşak'ta korkunç son! Yanarak can verdi

Uşak’ta bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu 42 yaşındaki Mehmet Durmuş yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta korkunç son! Yanarak can verdi
İHA

14.10.2021, 10:39

Uşak'ta merkeze bağlı Göğem köyünde bir ikamette, sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı doğrultusunda köye itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Titiz çalışma gerçekleştiren ekipler, yangını söndürme sırasında evde bir kişinin olduğunu fark etti. Ekipler, bir yandan evdeki vatandaşı dışarıya çıkarırken bir yandan da titiz çalışmalarla evdeki yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri, yangında evde kalan şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri ise şahsın evde yalnız yaşayan Mehmet Durmuş (42) olduğunu belirledi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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