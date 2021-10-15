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Haberler Uşak Genç doktorun cesedi çıplak halde bulundu

Genç doktorun cesedi çıplak halde bulundu

Genç doktorun cesedi çıplak halde bulundu

15.10.2021

UŞAK'TA Banaz Devlet Hastanesi'ne atanan Pratisyen Hekim Berkcan Çelikten'in (25) cesedi, çıplak bir şekilde evinin arka bahçesinde bulundu. Ekipler önceki günkü olayda ölen kişinin Çelikten olduğunu tespit etti. Burdurlu doktorun düşme sonucu mu yoksa intihar ya da cinayet yüzünden mi öldüğü araştırılıyor.

■ İHSAN KARATAŞ

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