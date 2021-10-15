UŞAK'TA Banaz Devlet Hastanesi'ne atanan Pratisyen Hekim Berkcan Çelikten'in (25) cesedi, çıplak bir şekilde evinin arka bahçesinde bulundu. Ekipler önceki günkü olayda ölen kişinin Çelikten olduğunu tespit etti. Burdurlu doktorun düşme sonucu mu yoksa intihar ya da cinayet yüzünden mi öldüğü araştırılıyor.
■ İHSAN KARATAŞ
Genç doktorun cesedi çıplak halde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.