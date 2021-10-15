Genç doktorun cesedi çıplak halde bulundu

UŞAK'TA Banaz Devlet Hastanesi'ne atanan Pratisyen Hekim Berkcan Çelikten'in (25) cesedi, çıplak bir şekilde evinin arka bahçesinde bulundu. Ekipler önceki günkü olayda ölen kişinin Çelikten olduğunu tespit etti. Burdurlu doktorun düşme sonucu mu yoksa intihar ya da cinayet yüzünden mi öldüğü araştırılıyor.

■ İHSAN KARATAŞ