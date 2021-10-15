Yaptırdığı asansör oğluna mezar oldu

Uşak'ta fedakar babanın omurilik kanseri olan engelli oğlu için oturduğu apartmana kurduğu asansör sistemi, oğluna mezar oldu. Tekerlekli sandalye ile kendisini yukarıya çeken asansörden düşmesi sonucu kemikleri kırılan Kemal Avsever (20), taburcu olacağı gün ciğerlerinde oluşan pıhtı nedeniyle hayatını kaybetti.

HALAT BOŞA ÇIKTI

Acı haber Uşak'ın Sivaslı ilçesini yasa boğdu. Sivaslı Belediyesi'nde çalışan Mehmet Avsever (45) hayatını, engelli olan oğlu Kemal Avsever'e adadı. Oğlunun mutluluğu için her şeyi yapan fedakar baba, 2 yıl önce oğlunun omurilik kanserine yakalandığını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Talihsiz genç, bir süre sonra yürüyemez hale gelerek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Baba Avsever oğlunun 2. katta bulunan evlerine rahatça girip çıkabilmesi dışarıdan tekerlekli sandalye ile binilebilen bir asansör sistemi yaptırdı. Asansörü kullanarak evden dışarıya tekerlekli sandalye ile kendi başına çıkan genç, büyük sevinç yaşarken babası da oğlunun mutluluğuna ortak oldu. Ancak bu mutluluğu çok uzun sürmedi. Talihsiz genç dışarıda hava aldığı bir gün evine girmek için asansöre bindiğinde halatın boşa çıkmasıyla, 2 metre yüksekten zemine düştü. Ayak bileği ve kalça kemiği kırılan Kemal'in tedavisi başarı ile tamamlandı ancak, taburcu olacağı gün akciğerinde pıhtı oluşunca yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

'GÖZÜMÜN ÖNÜNDE DURMASIN!'

OĞLUNU genç yaşta toprağa veren acılı baba Mehmet Avsever, oğluna mezar olan asansörü apartmandan kaldırtacağını söyledi. Asansörü her gördüğünde oğlunun yaşadığı talihsiz kazanın gözünün önüne geldiğini dile getiren baba Avsever, "Onun dört duvar arasında mahkum gibi yaşamasına gönlüm razı olmadı. Sivaslı halkının da desteğiyle oturduğumuz apartmana asansör sistemi kurdurdum. Ancak bu acı olay başımıza geldi" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI