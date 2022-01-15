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Uşak'ta korkunç son! Kolunu makinaya kaptıran işçi hayatını kaybetti

Uşak'ta meydana gelen korkunç olayda 45 yaşındaki Süleyman Baş, çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptırdı. Ağır şekilde yaralanan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

İHA

15.01.2022, 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022, 10:19

Uşak’ta korkunç son! Kolunu makinaya kaptıran işçi hayatını kaybetti

Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Süleyman Baş (45) çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten kolunu makineye kaptırdı.Kolu makineye sıkışması sonucu kopan Baş, ağır şekilde yaralandı.

Çalışan işçilerin ihbarları sonrasında üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler, ağır kolu kopan Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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