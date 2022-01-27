Sevgilisinin bebeğini öldürmek isteyen adam için müebbet istendi

UŞAK'TA birlikte yaşadığı sevgilisini kıskandığı için 2 yaşındaki oğlunu banyoda öldüresiye döverek komaya sokan Yaşar Ercan (34) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 60 yıl hapis cezası istendi. İzmir'de 1 çocuk annesi Ceylan Tandiş (26), eşiyle sorunlar yaşayınca 1.5 yıl önce annesinin yanına sığındı. Tandiş, bir süre sonra da sosyal medyadan ilişki kurduğu Uşak'ta oturan Yaşar Ercan'ın yanına taşındı.

Bir süre sonra kıskanmaya başladığı kadına ve çocuğuna şiddet uygulamaya başlayan Ercan, geçen yıl 11 Nisan'da 2 yaşındaki Poyraz bebeği banyoda feci şekilde dövdü. Bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra kurtulan bebeğin annesinin şikayeti üzerine tutuklanan Ercan hakkında, bebeği öldürmeye teşebbüs ve eziyetten ağırlaştırılmış müebbet ve 60 yıl hapis istemiyle Uşak 3. Ağır Ceza'da dava açıldı. Önceki günkü duruşma, anne Tandiş'in akli dengesinin yerinde olduğunu gösteren rapor gelmediği için 21 Nisan'a erteledi.

KAZIM YÖRÜKCE