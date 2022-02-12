Uşak’taki korkunç kazada yaralanan gençten 6 gün sonra acı haber geldi

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nın duvarına çarptı. Çarpmadan dolayı araç içerisinde bulunan genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 6 gündür yaşam mücadelesi veren genç, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





Kaza, geçtiğimiz pazar günü saat 03.00 sularında Uşak'ta Ankara - İzmir Karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Kahraman, hakimiyetindeki 64 LL 607 plakalı Opel Astra otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak direği devirdi. Kaza yerine ihbarlar sonrasında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak seyir halinde olan Yasin Tosbıyık'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tosbıyık, yapılan bütün müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan araç sürücüsü Mehmet Kahraman'ın da alkollü olduğu tespit edilirken ehliyeti bulunmadığı da öğrenildi. Sürücü Kahraman da sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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