Karı-koca yan yana asılı bulundu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Hüseyin Bozkurt (40) ve eşi Yeter Bozkurt (38), evlerinde yan yana asılı halde bulundu. Çiftin ölümünü şüpheli bulan savcılık cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Olay, Sivaslı'ya bağlı Eldeniz köyünde meydana geldi.

KOMŞULARI BAKMAYA GİTTİ

Çiftçilik yapan Hüseyin Bozkurt ve eşi Yeter Bozkurt'tan haber alamayan komşuları evlerine bakmaya gitti. Eve giren komşuları bir odada yan yana Hüseyin Bozkurt ve eşi Yeter Bozkurt'u tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. İki çocukları bulunan çiftin ölümünü savcılık şüpheli buldu. Jandarma ekipleri de komşularının ifadesine başvurdu.

HİÇBİR SIKINTILARI YOKTU

Bozkurt çiftinin maddi sıkıntılarının da bulunmadığını belirten köylüler, "Hüseyin ve Yeter Bozkurt çifti çok iyi anlaşıyordu. Herhangi bir sorunları yoktu. Bize göre intihar etmeleri için bir neden yoktu" dedi.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Çiftin ölüm sebebi otopsi sonucu kesinlik kazanacak. Bozkurt çiftinin intihar mı ettiği ya da cinayete mi kurban gittiği jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından araştırılıyor.

KAZIM YÖRÜKÇE