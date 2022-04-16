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Haberler Uşak Yedek lastikteki izler yüzünden yakalandılar

Yedek lastikteki izler yüzünden yakalandılar

Uşak’ta bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklayan 4 şahıs, ekiplerin dikkatin kaçmadı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İHA

16.04.2022, 19:33

Yedek lastikteki izler yüzünden yakalandılar

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İzmir -Ankara karayolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada her hangi bir uyuşturucu madde bulunmazken yedek lastikte bulunan yarık ekiplerin dikkatini çekti.

Yedek lastiği delen ekipler adeta gözlerine inanamadı. Uyuşturucu satıcıları, ellerinde bulundurdukları ve ticaretini yapmak üzere sakladıkları bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklamalarına karşın yine de ekiplerden kaçamadı.

Araç içerisindeki 4 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen birisi kadın M.Y., M.B., Y.G. ve Ö.D. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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