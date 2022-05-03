Otizmli minik Mert’i öğretmeni darp etti!

Uşak'ta özel bir anaokulunda 3 yaşındaki Ramazan Mert Kemer'i darp eden 19 yaşındaki yardımcı öğretmen Sultan C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük Mert'in anne ve babası, olayın yaşandığı Uşak Montessori Vakfı Anaokulu yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşanan skandal olayla ilgili Yeni Asır'a konuşan Selma ve Mehmet Kemer çifti, "Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması istiyoruz" dedi. Olay Kemer ailesinin, henüz 7 gün önce anaokuluna verdikleri otizmli çocukları 3 yaşındaki Mert'in 22 Nisan'da eve geldiğinde, kolunda ve sırtında morluklar olduğunu görmeleriyle ortaya çıktı. Gördükleri manzara karşısında şoka giren aile, soluğu anaokulunda aldı.

SUÇU AİLEYE YÜKLEDİLER

Anaokulunda kendilerini müdür Sevgi Yılmaz'ın karşıladığını söyleyen acılı anne Selma Kemer, "Müdüre hanım bir gün önceden Mert'in sırtındaki morlukların öğretmenleri tarafından fotoğralanarak kendisine geldiğini söyledi. Aile içi olaylara müdahale etmemek açısından durumu bize bildirmediklerini belirtti. Yani oğlumuzu evde biz darp etmişiz gibi göstermek istedi. Ben de kendisinden kamera kayıtlarını izlemek istediğimi söyledim. Ancak kamera kayıtlarını izletmediler. Bunun üzerine eşimle birlikte polisi aradık" dedi.

POLİS KAYITLARA EL KOYDU

İhbarın hemen ardından polisin anaokuluna geldiğini söyleyen anne Kemer, "Polis kamera kayıtlarını izledikten sonra savcılığa iletti. Bizi de hastaneye götürdü. Burada doktor Mert'in darp edildiğine dair rapor verdi. Polis kamerada oğlumu darp edenin Sultan C. isimli yardımcı öğretmen olduğunu tespit etmiş. Oğlum dayak olayından beri bana karşı soğuk davranıyor. Çünkü hergün sabah ben onu okul için hazırlayıp, kendi ellerimle onlara teslim ediyordum. Şimdi onu okula götüreceğimi sandığı için benden kaçıyor" diye konuştu.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İÇERİDE çalışan ve işten atılmaktan korktuğu için kimliğini açıklamadığı bir çalışanın iddialarını dile getiren baba Kemer ise, "Çocuğumun kaydını bile yapmamışlar. Bu demek oluyor ki vergi kaçırıyorlar. Ayrıca oğlumu darp eden yardımcı öğretmenin de sigorta girişi yok. Kayıt dışı öğretmen çalıştırıyorlar. Bu anaokulunun elle tutulacak yanı yok. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi. SAVCILIK ise kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından, yardımcı öğretmen Sultan C. hakkında yakalama kararı çıkardı. Bayramı tatili nedeniyle Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan kadın, polis tarafından Uşak' a getirilerek sorgulandı. Ardından adliyeye sevk edilen acımasız öğretmen tutuklandı.

BİZE YÜKLEMEYE KALKIŞTILAR

Uşaklı Selma ve Mehmet Kemer çifti, çocuklarının darp edildiğini fark ederek gittikleri anaokulunun yönetimi tarafından suçlandıklarını söyledi. Ancak kamera kayıtları her şeyi kanıtladı.

İHSAN KARATAŞ