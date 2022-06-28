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Uşak'ta hareketli gece! Tekstil atölyesinde yangın

Uşak'ın Kalfa Mahallesi'nde bulunan elyaf üretimi yapan bir tekstil atölyesinde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.

AA

28.06.2022, 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022, 09:48

Uşak’ta hareketli gece! Tekstil atölyesinde yangın

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kalfa Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki iki katlı tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Atölyede, geri dönüşüme gönderilen tekstil atıklarından elyaf üretimi yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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