Evini kapatıyor diye ağacı kökünden kesti

UŞAK'TA Köme Mahallesi Çamlı Sokak'ta yaşayan bir vatandaş, evinin önünde bulunan çınar ağacının balkonunu ve pencerelerini kararttığını belirterek Uşak Belediyesi'ne başvurarak ağacın budanmasını istedi. Belediye ekipleri vatandaşın isteği üzerine çınar ağacını budadı. Ancak bir dalına dokunmadılar. Vatandaş o dalın da kesilmesini istedi. Belediye görevlileri o dal kesildiği takdirde ağacın kuruyacağını öne sürerek dalı kesmedi. Buna sinirlenen vatandaşta ağacı gövdesinden kesti. 30- 40 yaşlarında ve yaklaşık 10 metre boyunda olan ağacı izinsiz kesen vatandaş, 20 bin lira cezaya çarptırıldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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