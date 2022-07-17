Uşak’ta can pazarı

UŞAK'TA tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşanan feci kazada Hasibe Bozkurt (56) yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, Uşak-Ulubey yolu üzerinde Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

KAVŞAKTA DEVRİLDİ

ULUBEY ilçesinde çalışan tarım işçilerini kent merkezine taşıyan 51 yaşındaki S.A. kontrolündeki 64 Y 0024 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yan devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaş ve sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada tarım işçisi Hasibe Bozkurt'un (56) hayatını kaybettiğini belirlerken araçtaki 20 yolcudan yaralı 14 işçiyi de çevre hastanelere kaldırdı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

KAZA yerindeki bazı işçiler de arkadaşlarının öldüğünü öğrenmelerinin ardından sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan inceleme çalışmaların ardından Hasibe Bozkurt'un cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca yaralılardan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.