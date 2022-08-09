Annelerin hukuk savaşı

Uşak'ta rehabilitasyon merkezinde öğretmenleri tarafından darp edilen otizmli 3 yaşındaki Ramazan Mert Kemer ile 11 yaşındaki Mustafa Kılınç'ın annelerinin hukuk mücadelesi devam ediyor. Çocukları öldüresiye dövülen Selma Kemer ve Emine Kılınç, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyor.

Kendi çocukları gibi özel çocuklarında sesi olacakları söyleyen anneler Kemer ve Kılınç, "Onlar bizim kanatsız meleklerimiz. Özel çocuklarımıza en ufak şiddet uygulayanlar en ağır cezalar verilmeli" diyerek kanunlarından düzenleme yapılmasını istedi. Yeni Asır, küçük Ramazan ve Mustafa'nın sesi olmuş, başlarına gelen talihsiz olayı manşetlerine taşımıştı.

60 GÜN HAPİS YATTI

Yeni Asır, Kemer ailesinin başına gelen olayı 3 Mayıs'ta okuyucularına 'Vicdansız öğretmen' başlığıyla duyurmuştu. 3 yaşındaki otizmli çocukları Mert'in özel rehabilitasyon merkezinden döndüğünde vücudundaki morlukları gören Kemer ailesi durumu polise bildirdi. Okuldaki kayıtları izleyen polisin gözaltına aldığı öğretmen Sultan C. tutuklandı ve 60 gün hapiste kaldı. Vicdansız öğretmene, bir dahaki duruşmaya kadar ayağında elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verildi. Karara Mert'in ailesi Selma ve Mehmet Kemer çifti isyan etti.

EMSAL KARAR İSTİYORLAR

Emine Kılınç, "Ramazan ya da Mustafa ismi yaşı adı fark etmeyen kanatsız melekler. Biri insanların gözünde sarsıla sarsıla şiddet görüyor, diğeri köpeklerin önüne atılmış gibi her yeri ısırılıyor. Ramazan kaçmayı bilmiyor Mustafa fiziksel engelli olduğu için kaçamıyor. Bir anne olarak yüreğim yanıyor. 4 yıldır süren mücadelem Ekim'de görülecek olan mahkemede en ağır şekilde ceza aldıklarını görüp sevinçten ağlamak istiyorum" dedi. Selma Kemer ise, "Benim yavrum kendi hakkını savunamayacak kadar küçük. Onun hakkını savunmak en başta benim sonrada yüce adaletimizin boynunun borcudur. Her yeni gün bir masuma yapılan zulmün haberlerini görüyoruz. Artık buna bir son verilsin annelerin acısını dindirin" diye konuştu.

YENİ ASIR DUYURDU

İLK olarak Yeni Asır, 11 yaşındaki Mustafa Kılınç'ın sesi olmuştu. Serebral palsi hastası (beyin felci) ve otizmli olan Mustafa, 2018 yılında tedavi gördüğü özel bir rehabilitasyon merkezinde işkence gördüğünü iddia eden annesi Emine Kılınç, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak aradan bir yıl geçmesine rağmen dava açılmadı. Savcının karşı tarafla 'uzlaşın' önerisini reddeden ve neredeyse 1 yıldır şikayetçi olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığı için kahrolan anne Kılınç'ın imdadına Yeni Asır yetişti. Yeni Asır, annenin feryadını tüm Türkiye'ye duyurdu. Büyük ses getiren haberimizin ardından Adalet Bakanlığı hemen devreye girdi ve dava açıldı. İHSAN KARATAŞ