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Haberler Uşak Uşak'ta ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Şüpheli TIR'dan 3 milyon kaçak sigara çıktı

Uşak'ta ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Şüpheli TIR'dan 3 milyon kaçak sigara çıktı

Uşak'ta ekipler tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bir TIR içerisinde 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken TIR sürücüsü de gözaltına alındı.

İHA

13.08.2022, 09:54

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şebekelerine yönelik başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Uşak’ta ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Şüpheli TIR’dan 3 milyon kaçak sigara çıktı

Bu çerçevede Uşak'a bir TIR ile yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde alınan ihbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı adım adım takip etti. Uşak Nuri Şeker Fabrikası karşısında bulunan polis noktasında durdurulan 34 EN5351 plakalı TIR'da arama yapıldı.

Uşak’ta ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Şüpheli TIR’dan 3 milyon kaçak sigara çıktı

TIR'ın dorsesinde yapılan aramada yaklaşık 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi.

Uşak’ta ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Şüpheli TIR’dan 3 milyon kaçak sigara çıktı

Kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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