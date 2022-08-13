Uşak’ta ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Şüpheli TIR’dan 3 milyon kaçak sigara çıktı

Bu çerçevede Uşak'a bir TIR ile yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde alınan ihbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı adım adım takip etti. Uşak Nuri Şeker Fabrikası karşısında bulunan polis noktasında durdurulan 34 EN5351 plakalı TIR'da arama yapıldı.