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Uşak'ta aşırı alkollü sürücü can yaktı!

Uşak'ta alkollü sürücü bir kişiyi yaraladı. 2 sokağın kesiştiği noktada meydana gelen kazada, U.C hakimiyetindeki otomobil seyir halindeki kamyonete çarptı. Çaprmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü H.A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kazazedeyi hastaneye sevk ederken, U.C.'ye alkol testi yapıldı. Aşırılı alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA

15.08.2022, 09:37

Uşak'ta yaklaşık 5 promil alkollü sürücünün çarptığı kamyonet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre kaza Uşak'ta Atatürk Mahallesi 4.Şeker ve 6.Şeker Sokak kesişiminde meydana geldi. İddialara göre U.C. (35) 35 ACN 939 plakalı otomobille 4.Şeker Sokak üzerinde seyir halindeyken 6.Şeker Sokak istikametindeki H.A.A. (31) kontrolündeki 64 LD 230 plakalı kamyonete araca çarptı

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İhbarlar sonrasında kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.A.A. sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobil sürücüsü U.C.'nin ise ekiplerce yapılan alkol kontrolünde 4.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aşırı alkollü sürücü ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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