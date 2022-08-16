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Haberler Uşak "Hakkını helal et" notunu bırakıp kayıplara karıştı: 17 saat sonra bulunduğunda ise...

"Hakkını helal et" notunu bırakıp kayıplara karıştı: 17 saat sonra bulunduğunda ise...

Uşak'a bağlı Banaz ilçesinde, "Hakkınızı helal edin" notunu bıraktıktan sonra evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan özel güvenlik görevlisi Aykut Köksal (38) için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 16 saat süren çalışmaların ardından köy sınırları içerinde uyurken bulunan güvenlik görevlisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

İHA

16.08.2022, 09:31

Uşak'ın Banaz ilçesine sabah saatlerine ailesine not bırakıp evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan güvenlik görevlisi yaklaşık 16 saat sonra bulundu.

Hakkını helal et notunu bırakıp kayıplara karıştı: 17 saat sonra bulunduğunda ise...

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Aykut Köksal (38), annesine "Hakkınızı helal edin" diye not bıraktıktan sonra, sabah 06.00 sıralarında evden ayrıldı.

Hakkını helal et notunu bırakıp kayıplara karıştı: 17 saat sonra bulunduğunda ise...

Notu görünce oğlunun hayatından endişe eden anne, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Ailesinin haber vermesi ile Kızılcasöğüt beldesine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, Sarıçam Göleti ve kırsal alanda arama çalışması başlattı.

Hakkını helal et notunu bırakıp kayıplara karıştı: 17 saat sonra bulunduğunda ise...

Arama çalışmalarının yaklaşık 16.saatinde güvenlik görevlisi Erice Köyü sınırları içerisinde uyurken bulundu.

Hakkını helal et notunu bırakıp kayıplara karıştı: 17 saat sonra bulunduğunda ise...

Tedbir amaçlı ekiplerce hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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