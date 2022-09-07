Uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı! Büyük baskında 8 gözaltı!

Uşak, İstanbul ve Kütahya illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda 1 kilo 538 gram metamfetamin, 1 kilo 200 gram esrar ve 8 şüpheli yakalandı.
07.09.2022, 17:01
Türkiye'de uyuşturucu ticareti ve kullanımını azaltmak isteyen İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Bu çerçevede Uşak, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda 1 kilo 538 gram metamfetamin, 1 kilo 200 gram esrar ve 8 şüpheli yakalandı.
Şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.