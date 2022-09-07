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Haberler Uşak Uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı! Büyük baskında 8 gözaltı!

Uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı! Büyük baskında 8 gözaltı!

Emniyet güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. 3 farklı şehirde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1 kilo 538 gram metamfetamin ve 1 kilo 200 gram esrar ele geçirlirdi. Uyuşturucuların ticaretini yaptığından şüphelenilen 8 kişi ise yakalandı.

İHA

07.09.2022, 17:01

Uşak, İstanbul ve Kütahya illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda 1 kilo 538 gram metamfetamin, 1 kilo 200 gram esrar ve 8 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı! Büyük baskında 8 gözaltı!

Türkiye'de uyuşturucu ticareti ve kullanımını azaltmak isteyen İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı! Büyük baskında 8 gözaltı!

Bu çerçevede Uşak, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı! Büyük baskında 8 gözaltı!

Yapılan operasyonlarda 1 kilo 538 gram metamfetamin, 1 kilo 200 gram esrar ve 8 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı! Büyük baskında 8 gözaltı!

Şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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