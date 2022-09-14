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Haberler Uşak Uşak'ta ekipler eş zamanlı olarak harekete geçti! Çok sayıda kişi yakalandı

Uşak'ta ekipler eş zamanlı olarak harekete geçti! Çok sayıda kişi yakalandı

Uşak’ta 19 ekip, 70 personel, 1 narkotik dedektör köpeği ve 1 de helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 12 kişi ekiplerce gözaltına alınırken bu şüpheli şahıslardan 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ayrıca 8 kişinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA

14.09.2022, 11:58

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır çalışmalarını düzenlediği ve 8 kişiyi hedef aldığı şafak operasyonunu gerçekleştirdi.

Uşak’ta ekipler eş zamanlı olarak harekete geçti! Çok sayıda kişi yakalandı

Düzenlenen operasyona 19 ekip, 70 personel, 1 narkotik dedektör köpek ve 1 de havadan destek için helikopter katıldı.

Uşak’ta ekipler eş zamanlı olarak harekete geçti! Çok sayıda kişi yakalandı

Öncelerden belirlenen çok sayıda adrese operasyonu gerçekleştiren ekipler adreslerde 2 bin 300 adet sentetik ecza hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, 4 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen para, 1 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, bir miktar eroin, bonzai, extacy, ve hint keneviri ele geçirildi.

Uşak’ta ekipler eş zamanlı olarak harekete geçti! Çok sayıda kişi yakalandı

Öte yandan başarılı geçen operasyonda 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 12 kişi ekiplerce gözaltına alınırken bu şüpheli şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ayrıca 8 kişinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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