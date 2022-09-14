Uşak’ta ekipler eş zamanlı olarak harekete geçti! Çok sayıda kişi yakalandı

Öncelerden belirlenen çok sayıda adrese operasyonu gerçekleştiren ekipler adreslerde 2 bin 300 adet sentetik ecza hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, 4 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen para, 1 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, bir miktar eroin, bonzai, extacy, ve hint keneviri ele geçirildi.