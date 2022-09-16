Engelli çocukları için adalet istiyorlar

Özel rehabilitasyon merkezi ve anaokullarında şiddete maruz kalan otizmli çocukların anneleri Yeni Asır aracılığıyla adaletin biran önce tecelli etmesi için yetkililere seslendi. Otizmli Mustafa'nın annesi Emine Kılınç, otizmli Ramazan Mert'in annesi Selma Kemer ve kısmi engelli çocuk annesi Ayşe Akkaya'nın adalet arayışı sürüyor.

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Annelerin tek isteği suçluların en ağır şekilde cezalandırılması. Çocukları öldüresiye dövülen Selma Kemer ile Emine Kılınç ve çocuğu tacize uğrayan Ayşe Akkaya geçtiğimiz gün Uşak Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Emine Kılınç, "Özel çocuklarımıza en ufak şiddet uygulayanlara en ağır cezalar verilmeli" derken, Selma Kemer, "Bu çocukların hakkını savunmak en başta bizim sonra da yüce adaletimizin boynunun borcudur" dedi. Ayşe Akkaya da, suçlu hakkında hala dava açılmamasının kendisini derinden yaraladığını belirtti.

■ İHSAN KARATAŞ