Yol verme kavgasında silahlar ateşlendi! Sonu kanlı bitti!

Uşak'ta yol verme kavgasından kaynaklı tartıştığı bir eğlence mekanı sahibini vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Uşak'ta merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi 1.Dut sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre otomobiliyle seyir halinde olan bir eğlence mekanı sahibi olan Y.K., trafikte seyir halindeyken Serkan D. ile henüz bilinmeyen bir tartışmaya girdi. Tartışmanın ardından silahına davranan Serkan D.,, Y.K.'ya çok defa ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y.K., kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye giderken buradaki ilk tedavisinin ardından önce Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sonrasında ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Y.K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan Serkan D'nin yakalanması için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatıldı.



Şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu merkeze bağlı Aybey Mahallesi'ndeki bir evde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken verdiği ifadesinde de Y.K. ile trafikte yol verme kavgasına girdiklerini, edilen küfürlerin ardından silahıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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