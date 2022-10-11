Cinayet gibi kazanın hesabını veriyor

Uşak'ta yolun karşısına geçen İzmirli üniversite öğrencisi Buse Mısra Uğurlu (25) ile Balıkesirli Sude Ürer'e (23) çarparak feci şekilde ölümlerine neden olan tutuklu sürücü Hüseyin Kaya (28) için hazırlanan iddianamede, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 30 yıla kadar hapsi istendi. Alkollü olarak direksiyon başına geçen Kaya'nın, kazadan dakikalar önce arkadaşı ile 'İlk rekor denememiz, hayatımda hiç bu kadar cesur olmadım' diye yazıştığı, 180 kilometre hıza çıkıp çektiği kadran fotoğrafını da bu arkadaşına mesajla gönderdiği ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Talihsiz kızların avukatı Erdem Demir, "Bu bir kaza değil, cinayettir" dedi. Olay 30 Mayıs'ta 20.47'de Uşakİzmir karayolu Atatürk Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi.

Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi 3. sınıf öğrencisi Buse Mısra Uğurlu ile Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer, akaryakıt istasyonundan market alışverişi yaptı. Karşıya geçmeye çalışan iki genç kıza, Hüseyin Kaya idaresindeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. Uğurlu ile Ürer olay yerinde can verdi. Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtulan ve hastanedeki kan testinde 1.439 promil alkollü çıkan sürücü Kaya, tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Buse Mısra Uğurlu İzmir Buca'da, Sude Ürer de Edremit'te toprağa verildi. Sürücü Kaya ifadesinde, "Uşak Kuyucak'ta 1-2 şişe bira içip ikametime gittim. Bir süre sonra arkadaşıma gitmek için yola çıktım. Yolun düz ve açık olduğu bir noktada bir ara hızım 180 km'ye çıktı. Fotoğraf çekip gönderdim. Kaza anında mesajlaşmıyordum, hızım 110 km civarındaydı, ilk kez kaza yaptım. Böyle bir şeye sebebiyet vermek çok kötü" dedi. Akaryakıt istasyonu karşısında bekleyen tanık B.U, "100-150 metre geriden çok hızla savrularak gelen araç gördüm, taklalar attı. Çimlerde cep telefonu gördüm. Ekranı açıktı ve telefonda telefon sahibinin arkadaşı E.Y. ile yazışmalarını gördüm. Sürücüye, 'Alkollü müsün' diye sordum. Alkollü olduğunu, arkadaşı E.Y.'yi aramamı söyledi" dedi.

KAZA DEĞİL CİNAYET

İzmir Barosu avukatı Erdem Demir alkollü ve aşırı süratli olan sürücünün bilinçli taksirle değil, olası kastla hareket ederek iki genç kızın ölümüne sebep olduğuna dikkat çekerek, "Kaza değil, cinayet olduğunu düşünüyoruz. Olayda aşırı hız yani bir hız denemesi var. Hız limitlerinin çok üstünde. Normalin 3 katı alkol var. Mesajlaşmalarında ilk defa hız denemesi yapmadığı sabit. İki kızımız hayatını kaybetti. Sürücünün en üst sınırdan ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KADRAN 180 KM'DE

Yeni Asır'ın ulaştığı cep telefonu yazışmalarında sürücü Hüseyin Kaya'nın araç kullanırken cep telefonu ile arkadaşı ile yazıştığı, 180 kilometre hız yaptığına dair çektiği kadran fotoğrafını mesajla gönderdiği, arkadaşının da hız yapmama konusunda kendisini uyardığı göze çarptı.

METİN BURMALI