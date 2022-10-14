Bakan Kirişci: Dünyanın en büyük jeotermal, endüstriyel serasının fizibilitesi bitme aşamasına geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta bir otelde AK Parti'nin '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, önceki dönem milletvekilleri, il başkanları da katıldı. Toplantıda gazetecilere açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan tahıl koridorundan da dün itibarıyla 331 geminin geçtiğini söyledi. Dünyanın tahıl koridoru sayesinde nefes aldığını belirten Kirişci, "Türkiye olarak, biz tek başımıza kendi kendimize elbette yeteriz ama artık yeni dünyada mutlaka uluslararası ilişkiler çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda son dönemde attığımız ve bundan sonra da atacağımız adımlar aslında Türkiye olarak, ülke olarak geleceğimizi daha da pekiştirecektir" dedi.





'YILLIK 250 BİN TON SEBZE ÜRETİLECEK, 10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDECEK'

Kirişci, kent tarımını da çok önemsediklerini ifade ederek, "Kentlerin, kendi ihtiyacı olan ürünleri kendi coğrafyasında üretmesini istiyoruz. Bir ülke nasıl kendine yeterli olmak için kendi üretimlerini, kendi imkanlarını seferber etmesi gerekiyorsa, bir şehir de ihtiyacı olan ürünleri ne kadar kendi coğrafyasında üretirse biz o kadar ciddi bir kazanım elde ederiz. Öncelikle İzmir Dikili, Nevşehir Pozatlı, Ağrı Diyadin, Kütahya Simav, Aydın Efeler, Denizli'de seralarda jeotermal kaynaklar da kullanılarak üretim yapılacak. Balıkesir'imizde 8 bin dekar alanda 35 milyon nüfusa hitap edecek dünyanın en büyük jeotermal serasını, endüstriyel serasını yapacağız. Bunun fizibilitesi yapıldı, bitme aşamasına geldi. Yıllık 250 bin ton sebze üretilecek ve 10 bin kişi de istihdam edilecek" diye konuştu.





'MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİ 6 AY ÖNE ÇEKİLDİ'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de, 2023 seçimleriyle ilgili 'Vizyon Belgesi' açıklayacağını söyleyen Kirişci, şöyle devam etti:



"Vatandaşlarımız şunu görecek; evet, artık tarımımız bu yeni yüzyılda bizim için vazgeçilmez bir sektör olarak daha fazla korunacak ve kollanacak. Önümüzdeki günler için bir müjdeyi çiftçilerimizle paylaşmak isteriz. Çünkü, biz mazot ve gübre elimizde olmadığı için dışarıdan ithal etmek durumunda kaldığımız iki temel girdi. Üçüncü tarafta da yine hayvancılık için de yem konusu var. Örneğin 2022 yılı buğdayının, mazot ve gübre desteklerini üretici 2023 yılı mart ayı sonuna doğru ancak alabiliyordu. Üretici 2023 mart ayını beklemesin ve tarlasında ekim yapacağı için girdi alacağı için nakde ihtiyacı var. Bu girdiye para vermemesi için biz o desteği 6 ay öne çekip Ziraat Bankası'nın bir kartına bunları yükleyip, ayni olarak bu ürünleri almalarını sağlayacağız. Bu birincisi. İkincisi yine üreticilerimizin bu mazot ve gübre alımı için tüccara veya bu konuda kendilerine finans sağlayan tedarikçiye boğulmamaları için biz şunu yapıyoruz. 100 bin lira olan Ziraat Bankası kredisini limit olarak 200 bin liraya çıkartıyoruz. 200 bin liralık limitin 100 bin liralık kısmını da doğrudan yine mazot ve gübre alımında kullansın diye o karta yüklemiş oluyoruz. Böylelikle en azından mazot ve gübre noktasında, üreticimizin finansman ihtiyacını temin etmiş, bunları onlara sunmuş oluyoruz."

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.