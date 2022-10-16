Konser dönüşü feci kaza

ÜNİVERSİTELİ gençler, İzmir'deki konserden Uşak'a dönerken feci bir kaza geçirdi. Araçlarıyla kamyona arkadan çarpan gençlerden üniversite öğrencileri Ayşe Aktürk (23) ile şoför Onur Yeğen'in kardeşi Umut Yeğen (18) olay yerinde can verirken, bir kişide ağır yaralandı. Kazada burnu bile kanamayan otomobil sürücüsü Onur Yeğen gözaltına alındı.

Konser dönüşü feci kazada hayatını kaybeden üniversiteli gençler gözyaşları arasında toprağa verildi. Feci kaza, önceki gün saat 05.00 sıralarında İzmir- Uşak karayolu Güre köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak Üniversitesi İş Güvenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Onur Yeğen yönetimindeki 45 TA 8350 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen A.U.'nun (45) kullandığı 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı.

BURNU BİLE KANAMADI

KAZADA otomobil sürücüsü Onur Yeğen kazada burnu bile kanamazken, yanındaki Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olan kardeşi Umut Yeğen ve kız arkadaşı Ziraat Mühendisi Ayşe Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobildeki Ayşe Aktürk'ün kardeşi Sedanur Aktürk ise kazada ağır yaralandı.

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedanur Aktürk, tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren iki kişinin cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Feci kazada kardeşi Onur Yeğen ile kız arkadaşı Ayşe Erkütk'ün ölümüne sebebiyet veren otomobil sürücüsü Onur Yeğen gözaltına alındı. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

KAZADA yaşamını yitiren Ayşe Aktürk'ün yakınları tarafından alınan cenazesi, ailesinin yaşadığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Caberfakılı Mahallesi'ne getirildi. Cenaze, evlerinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazede sinir krizi geçiren anne Suna Aktürk ve baba Oktay Aktürk'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Aynı kazada yaşamını yitiren Umut Yeğen'in cenazesi de memleketleri Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Bereketli Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

RAMAZAN AYDEMİR